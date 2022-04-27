В Одессе простились с семьей, погибшей от удара ракетой РФ - фото

Прошла церемония прощания с погибшей 3-месячной Кирой, ее мамой и бабушкой

Прошла церемония прощания с погибшей 3-месячной Кирой, ее мамой и бабушкой / Суспільне

В Одессе в Спасо-Преображенском кафедральном соборе сегодня попрощались с маленькой Кирой, ее молодой мамой Валерией Глодан и бабушкой Людмилой Явкиной, которые погибли от удара вражеской ракетой по жилому дому. Об этом сообщает Униан.

Прощание состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе / Суспільне

На церемонии присутствовало много людей: родственники и друзья погибших. Также там был и отец Киры Юрий Глодан, который выжил лишь потому, что перед ударом отлучился в магазин.

Прощание состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе / Суспільне

"Путин – террорист, Россия – государство-террорист, убийца. Родители не должны хоронить своих детей. Это большое человеческое горе. Мы должны радоваться жизни, растить своих детей, радоваться солнцу, людям и люди не должны умирать", – произнес речь Юрий Глодан.

Прощание состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе / Суспільне

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Отметим, что 23 апреля по Одессе российские оккупанты выпустили несколько крылатых ракет. Удары пришлись в многоэтажный жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры. В результате попадания в многоэтажку погибла целая семья: дочь, ее мать и бабушка.

Прощание состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе / Суспільне

Прощание состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе / Суспільне

Прощание состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе / Суспільне

Прощание состоялось в Спасо-Преображенском кафедральном соборе / Суспільне

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