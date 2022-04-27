РФ хочет превратить Украину в сухопутное государство - Денисенко

Одесса является одной из целью россиян в войне, отмечают в МВД.

РФ продолжает атаковать Одессу и область. В Министерстве внутренних дел Украины уверены, город на побережье Черного моря является одной из главных целей страны-оккупанта в войне против Украины. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

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По мнению спикера, Россия бьет по морских регионам для того, чтобы оккупировать их, оградив Украину полностью от моря.

"Одесса с первого дня была одним из ключевых направлений для РФ. Это выход Украины к морю. Фактически, Россия хочет превратить нас в сухопутное государство," - подчеркнул Денисенко.

Также советник министра отметил, что крушение российского флагмана - ракетного крейсера "Москва" - оказалось "на руку" Украине.

"Их силы стали значительно слабее, но пробовать качать Одессу они, безусловно, будут," - подчеркнул Вадим Денисенко.

Ранее мы писали, что в Одессе замечено много кораблей. На данный момент неизвестно, кому именно принадлежат судна и какая их цель.