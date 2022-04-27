Солдаты РФ говорят о потерях почти 26 тыс личного состава в войне - перехват СБУ

Украинская армия не только ликвидирует солдат ВС РФ, но и командование боевиков.

По состоянию на 27 апреля, по данным Генштаба ВСУ, потери россиян составляют 22 400 бойцов. Однако РФ не разглашает собственные утраты в войне. Дважды было объявлено якобы количество потерь личного состава, но оно в десятки раз меньше реальных. Это же признают сами армейцы страны-оккупанты. В распоряжении СБУ оказался перехват диалога друг россиян, один из которых сейчас воюет в Украине.

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Рашист называет количество 25 900 погибших солдат за два месяца, опровергая "официальные" данные ВС РФ.

"Пацанов дох*я поебашило наших, пиз*ец дох*я… Официально то одно, а я тебе скажу: 25 900 погибших. Это, бля*ь, за 2 месяца," - делится в другом боевик.

Также армеец рассказал, что гибнут не только рядовые, но и высокопоставленные руководители армии РФ.

"Командующему бригады прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, а там сердце уже не выдержало," - отметил оккупант.

Ранее мы писали, что в Авдеевке россияне сбросили две фосфорные бомбы. В результате обстрела оккупантов в городе произошло несколько возгораний. Также по жилому массиву был авиаудар.