Житель Кривого Рога оказался помощником оккупантов

Он передавал российским оккупантам информацию про подразделения ВСУ.

В Кривом Роге правоохранители задержали местного жителя, который помогал российским оккупантам. Об этом проинформировала пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, фигурант с февраля 2022 года добровольно сотрудничал с российскими оккупантами. Через мессенджер в Telegram он передавал им информацию про передвижение и расположение подразделений и техники ВСУ и Сил территориальной обороны.

Во время обыска у него изъяли патроны, корпус ручной гранаты и запал, мобильные телефоны, компьютерную технику, которые использовались для противоправной деятельности.

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По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлениях.

Ранее стало известно, что в Северодонецке правоохранители задержали священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата, который сотрудничал с российскими оккупантами.

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Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua

Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua