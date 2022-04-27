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Враг обстрелял Чугуев под Харьковом, есть раненные

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 |  Автор: Юрий Кобзар
Враг обстрелял Чугуев под Харьковом, есть раненные
Иллюстративное фото / facebook.com/MNSKHARKIV

В среду, 27 апреля, российские оккупанты обстреляли город Чугуев в Харьковской области. Повреждения получили жилые дома, инфраструктура, ранены два человека. Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева.

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"После обеда оккупанты обстреляли Чугуев, двое взрослых получили ранения. Также в результате обстрела повреждена инфраструктура и жилые дома", - сказала она.

Градоначальница заверила, что городские службы продолжают работать, несмотря на обстрелы, и осеспечивают нормальную жизнь города "насколько это возможно".

Напомним, глава Харьковской ОВА сообщил подробности о ночных обстрелах. В Харькове и районах области вследствие ночных обстрелов 15 человек получили ранения, трое погибли.

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