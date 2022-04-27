Сотрудник оборонпрома сливал России секретные данные об украинских самолетах

Чиновник собирал информацию о боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил

В Житомирской области СБУ разоблачила чиновника оборонного объекта на госизмене. Он собирал секретные данные об инфраструктуре воздушных сил и украинских боевых самолетах. Информацией поделились в СБУ Житомирской области.

"Шпион" собирал данные об украинских боевых самолетах и ​​инфраструктуре воздушных сил. / facebook.com/ssu.zhytomyr

“Предатель собирал сведения и с помощью мессенджеров передавал гражданам России, которые обоснованно подозреваются в причастности и контролируемости спецслужбами страны-агрессора. Это родной брат фигуранта, который в 2014 году перешел на сторону врага, а ныне проходит службу в прокуратуре России и бывший однокурсник”, - сообщили в СБУ.

"Шпион" собирал данные об украинских боевых самолетах и ​​инфраструктуре воздушных сил. / facebook.com/ssu.zhytomyr

Читайте также: На Житомирской трассе возобновили сообщение с Киевом

Данные, которые выведывал сотрудник оборонпрома, относятся к секретным. Они касались украинских боевых самолетов, последствий ракетных обстрелов, масштабы повреждения техники и ее ремонта.

“Агент” уже задержан сотрудниками СБУ. Ему может грозить 15 лет заключения или пожизненный срок.

Отметил, что недавно в Кривом Роге правоохранители задержали местного жителя, который помогал российским оккупантам. Он сотрудничал с россиянами еще с февраля этого года.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.