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Сотрудник оборонпрома сливал России секретные данные об украинских самолетах

Чиновник собирал информацию о боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил
Сотрудник оборонпрома сливал России секретные данные об украинских самолетах
В Житомирской области чиновника оборонного объекта поймали на сборе секретной информации / facebook.com/ssu.zhytomyr

В Житомирской области СБУ разоблачила чиновника оборонного объекта на госизмене. Он собирал секретные данные об инфраструктуре воздушных сил и украинских боевых самолетах. Информацией поделились в СБУ Житомирской области.  

"Шпион" собирал данные об украинских боевых самолетах и ​​инфраструктуре воздушных сил. / facebook.com/ssu.zhytomyr

“Предатель собирал сведения и с помощью мессенджеров передавал гражданам России, которые обоснованно подозреваются в причастности и контролируемости спецслужбами страны-агрессора. Это родной брат фигуранта, который в 2014 году перешел на сторону врага, а ныне проходит службу в прокуратуре России и бывший однокурсник”, - сообщили в СБУ.

"Шпион" собирал данные об украинских боевых самолетах и ​​инфраструктуре воздушных сил. / facebook.com/ssu.zhytomyr

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Данные, которые выведывал сотрудник оборонпрома, относятся к секретным. Они касались украинских боевых самолетов, последствий ракетных обстрелов, масштабы повреждения техники и ее ремонта.  

“Агент” уже задержан сотрудниками СБУ. Ему может грозить 15 лет заключения или пожизненный срок.  

Отметил, что недавно в Кривом Роге правоохранители задержали местного жителя, который помогал российским оккупантам. Он сотрудничал с россиянами еще с февраля этого года. 

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