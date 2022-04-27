Путин вновь угрожает за вмешательство в войну против Украины

Путин утверждает, что у России якобы есть такие военные возможности, которых нет у других стран.

Президент РФ Владимир Путин пригрозил странам "молниеносными ударами", если они вмешаются в войну против Украины. Об этом 27 апреля написали российские СМИ.

Путин утверждает, что у России якобы есть такие военные возможности, которых нет у других стран, и при необходимости их якобы продемонстрируют.

По его словам, Россия якобы молниеносно отреагирует "если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера".

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Напомним, в Кремле с самого начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину пугают западные страны ядерным оружием. Минобороны Украины считает, что ядерное оружие – это главный козырь российских оккупантов, но пока нет видимых признаков, что его хотят применить.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть полностью готов к возможному применению ядерного оружия Россией, так как ей нельзя верить.

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