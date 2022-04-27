На оккупированной территории Херсонщины идет подготовка к "псевдореферендуму" - Генштаб

На захваченных землях враг проводит перепись местного населения и так званные "фильтрационные процедуры".

Генштаб ВСУ сообщает о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 27 апреля. На временно захваченных территориях в Харьковской области, в районе поселка Левковка, враг организовал пункт сбора поврежденной техники, где ремонтируют и восстанавливают боевую технику. Продолжаются "фильтрационные процедуры" в отдельных оккупированных территориях.

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На временно оккупированной части Запорожской области российская армия обыскивает дома местных жителей, чтобы найти представителей силовых структур Украины. Также боевики проводят перепись местного населения, движение людей по захваченной территории без документов запрещено.

На временно захваченной территории Херсонщины рашисты проводят подготовку к проведении незаконного "референдума", печатают бюллетени, уточняют личные данные местных жителей. Также враг заблокировал любые пути выезда из оккупации.

В Генштабе отмечают, что российская армия деморализована. У личного состава, который принудительно мобилизовали в ОРДЛО, изымают документы, чтобы их нельзя было идентифицировать. Участились происки военных все новых способов, чтобы избежать участия в войне. Бойцы занимаются дезертирством и самокалечением, а также сами сдаются в плен.

Ранее мы писали, что фермеры Херсонской области оказались заложниками в регионе. Рашисты требуют, чтобы фермеры соглашались безвозмездно отдавать большую часть будущего урожая захватчикам