На Херсонщине фермеры оказались в рабстве у захватчиков – омбудсмен

Оккупанты требуют, чтобы аграрии сеяли только определенные культуры и отдали урожай им

В Херсонской области российские оккупанты запретили местным аграриям свободно планировать свою деятельность и обложили их продовольственной данью, т.е. фактически взяли в трудовое рабство. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"В Херсонской области российские оккупанты разрешили аграриям сеять только зерно и подсолнечник и требуют, чтобы фермеры соглашались безвозмездно отдавать большую часть будущего урожая захватчикам", - говорит омбудсмен.

В оккупированных районах Луганской области боевики "ЛНР" аналогично требуют от фермеров Сватовского района отдать будущий урожай в Россию, оставив для себя только небольшую долю.

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"Враг вывозит во временно оккупированный крымский полуостров зерно, похищенное у украинских фермеров. Оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут быть сообщения жителей Севастополя, рассказывающих, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует", - говорит Денисова.

Также омбудсмен ссылается на слова очевидцев из Крыма, где начали продавать овощи, вывезенные с территории Херсонщины. В частности, только за последнюю неделю на оптовый рынок полуострова доставили более 40 тонн капусты и редиса.

"Похищение продовольствия с оккупированных территорий считают нарушением 55-й Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, Мариупольский полевой госпиталь на грани выживания. Раненые нуждаются в немедленной эвакуации.

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