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"Л/ДНР" планируют референдум о присоединении к РФ - СМИ

В квазиреспубликах рассматривают проведение незаконного референдума в мае.
"Л/ДНР" планируют референдум о присоединении к РФ - СМИ
Квазиреспублики хотят провести референдум. / korrespondent.net

Так званные "ЛНР" и "ДНР" планируют провести "референдум" о присоединении к территории РФ. Оккупационная власть рассматривает проведение в мае. Об этом сообщает "Медуза".

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Источники издания заявляют, что псевдореспублики могут провести "голосование" 14 и 15 мая. "ЛДНР" рассматривают присоединение к стране-агрессору в "исторических" границах Донецкой и Луганской областей.

Также боевики хотят организовать "референдум" в оккупированной Херсонской области. По мнению источников, сначала захватчики хотят отделить область от Украины, создав "Херсонскую народную республику", а после "присоединить" в России. 

В Кремле мечтают установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. Администрация президента РФ не считает нужным для страны присоединять данные области Украины, но это желание лично Путина.

"Сотрудники администрации президента не считают, что России следует присоединять "депрессивные регионы", однако это личное желание "высшего руководства", то есть президента Владимира Путина," - сообщают источники издания. 

Ранее мы писали, что в Генштабе рассказали о поведении рашистов на оккупированных территориях. К примеру, в Запорожской области российская армия обыскивает дома местных жителей, чтобы найти представителей силовых структур Украины.

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