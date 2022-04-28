Пожары из-за обстрелов возникли почти по всей территории города, а это практически 100 кв. км.

Войска РФ за день уничтожили 13 домов в Лисичанске / t.me/luhanskaVTSA

Войска РФ весь день обстреливали город Лисичанск в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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В результате обстрелов со стороны оккупантов было уничтожено 13 жилых домов.

"Лисичанск - большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км", - заявил Гайдай.

Гайдай сообщил, что прошлой ночью произошло попадание в два дома, спасателям удалось потушить возгорания. Днем ситуация была сложнее, когда огонь охватил сразу восемь домов. А уже к вечеру россияне попали еще в три дома. Всего за сутки ликвидировали 21 пожар.

Публикация Сергея Гайдая / t.me/luhanskaVTSA

Войска РФ за день уничтожили 13 домов в Лисичанске / t.me/luhanskaVTSA

Войска РФ за день уничтожили 13 домов в Лисичанске / t.me/luhanskaVTSA

Войска РФ за день уничтожили 13 домов в Лисичанске / t.me/luhanskaVTSA

Войска РФ за день уничтожили 13 домов в Лисичанске / t.me/luhanskaVTSA

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