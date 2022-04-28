По Запорожью враг нанес ракетный удар: трое пострадавших

Российская ракета попала в частный сектор областного центра

Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Запорожью. Ракета прилетела в частный сектор и по предварительной информации повредила два жилых дома. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля", - сообщили подробности в ОВА.

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Также известно, что в результате удара пострадали три человека, один из них ребенок. Информация о пострадавших может быть неокончательной, подробности сейчас уточняются, как сообщили в администрации.

Ракетные удары продолжаются и в других регионах. Сегодня также враг ударил по бывшему заводу в Днепропетровской области. К счастью, промышленная зона оказалась заброшенной и никто не пострадал.

Напомним, что вчера подразделения территориальной обороны ВСУ уничтожили российскую бронетехнику на Запорожском направлении. Тероборона поработала артиллерией по технике врага. В Генштабе отмечают, что оккупанты понесли потери.

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