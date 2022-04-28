Конгресс США сегодня рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины
США готовятся принять закон о быстрой поставке оружия в Украину.
Голосование за законопроект о ленд-лизе для Украины запланировано на четверг, 28 апреля. Об этом сообщил республиканский лидер в Палате представителей Кевин Маккарти.
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Точное время голосования по данному законопроекту пока что неизвестно. По графику голосования в Палате предусмотрены между 20:15 и 23:00 по киевскому времени.
Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.
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