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Конгресс США сегодня рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины

США готовятся принять закон о быстрой поставке оружия в Украину.
Конгресс США сегодня рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины
Иллюстративное фото / EPA

Голосование за законопроект о ленд-лизе для Украины запланировано на четверг, 28 апреля. Об этом сообщил республиканский лидер в Палате представителей Кевин Маккарти.

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Точное время голосования по данному законопроекту пока что неизвестно. По графику голосования в Палате предусмотрены между 20:15 и 23:00 по киевскому времени.

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.

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