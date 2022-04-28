Часть американских гаубиц уже в Украине - Пентагон

Полсотни украинских военных уже прошли обучение, необходимое для использования оружия, и готовы передавать опыт товарищам.

Более половины из 90 обещанных ранее гаубиц уже находятся в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 27 апреля

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Точное число поставленного вооружения он не называет.

"Не называя точных чисел... Сегодня более половины этих гаубиц находятся в Украине", - отметил чиновник.

Также Джон Кирби сообщил, что 50 украинских военных уже прошли обучение, которое необходимо для использования оружия. После возвращения в Украину они будут "тренировать своих товарищей".

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.