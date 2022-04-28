В Донецкой области оккупанты усилили обстрелы городов

Войска РФ за день 22 раза обстреляли мирные населенные пункты Донбасса.

В Донецкой области российские оккупанты за минувшие сутки, 27 апреля, 22 раза обстреляли мирные населенные пункты. Это в 2 раза больше, чем за предыдущие сутки, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, враг обстрелял Мариуполь, Авдеевку, Лиман, Краматорск, Дружковку, Красногоровку, Марьинку, Торецк, Нью-Йорк, Шумы, Ласточкино и другие населенные пункты. Оккупанты использовали ракетный комплекс "Точка-У", реактивные системы залпового огня, артиллерию и танки.

В результате повреждены 30 гражданских объектов, в том числе жилые дома, школа, санаторий, завод и склад зерна. Были погибшие и раненые.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты хотят полностью захватить Донецкую область. На Донецком направлении сейчас идут активные бои почти по всей линии соприкосновения.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные войска наращивают темпы наступления на Донбассе.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua