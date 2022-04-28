Луганщина практически без воды: не работают водоканалы

Без поставок воды Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная.

В Лисичанске полностью пропала вода. Об этом сообщил руководитель Лисичанской городской военной гражданской администрации Александр Заика. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что такая же ситуация на практически всех свободных городах области.

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По словам Заики, поставки воды уже не будет в Лисичанске. Ее будет возможно восстановить только по окончанию войны.

Гайдай рассказал, что без воды также Рубежное, Северодонецк, Попасная, то есть практически все свободные от оккупантов города, которые российская армия если не захватила, то желает стереть с лица земли. В городах не будут функционировать водоканалы.

Те населенные пункты, где еще вода частично есть, Гайдай называть не будет, чтобы боевики не воспользовались данной информацией.

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