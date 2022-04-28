Бундестаг Германии проголосовал за предоставление Украине тяжелого вооружения

Большинство депутатов поддержали инициативу.

В ФРГ проголосовали за предоставление тяжелого оружия Украине. / t.me/UAsfera

Бундестаг Германии большинством голосов проголосовал за поставку тяжелого оружия Украине. Поддержали предложение и правящая коалиция ФРГ и оппозиционный блок ХДС/ХСС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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586 голосов немецких депутатов поддержали поставку тяжелого вооружения Украине. Большинство призвали федеральное правительство "продолжить и, по возможности, ускорить поставки необходимого оборудования в Украину, а также расширить поставки, включая тяжелое вооружение".

Известно, что 100 депутатов проголосовали против и 7 воздержались.

Перед принятием решением проходили часовые дебаты.

Ранее мы писали, что Лукашенко объявил об их планах с Путиным возродить СССР. Также нелегитимный президент заявил о надежде, что "будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза".