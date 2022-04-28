"У врага паника": Под Мелитополем взорвали мост, которым РФ доставляет оружие из Крыма - СМИ

Переправа была оцеплена боевиками, но это их не спасло.

В населенном пункте Акимовка Мелитопольского района примерно в 8 утра сегодня прозвучал взрыв. Как сообщает издание "Риа-Мелитополь", был взорван железнодорожный мост, благодаря которому российские боевики доставляли оружие и топливо для военной техники из аннексированного Крыма.

Местные жители сообщают, что у врага паника, так как они контролировали этот мост. Но от провала их это не спасло.

"По словам местных жителей, у орков началась паника. Мост был оцеплен. Российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов," - говорится в сообщении.

Телеграм

Ранее мы писали, что в Луганской области люди остались практически без воды. Без централизованной подачи воды Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная. В большинстве населенных пунктов невозможно восстановить водоканалы, так как россияне все разрушили.