Госслужащим запретили работать из-за границы

Удаленная работа в пределах Украины для таких сотрудников не подпадает под запрет.

Кабинет министров запретил сотрудникам госпредприятий и их руководителям работать удаленно за пределами Украины. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Кабмина.

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Удаленная работа за границей допускается только в том случае, если ранее была официально оформлена служебная командировка. Соответствующее решение было принято 26 апреля этого года. Сотрудникам госпредприятий, которые уехали за границу, спасаясь от войны, нужно будет вернуться в Украину, чтобы не потерять работу. При этом удаленная работа в пределах Украины для таких сотрудников не подпадает под запрет.

Постановление №481 / Кабмин

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.