Стали известны 10 российских оккупантов, пытавших людей в Буче

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Правоохранители уже установили 10 российских военнослужащих, подозреваемых в пытках и убийствах мирных жителей в Буче (Киевская область). Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Все российские военнослужащие, подозреваемые в пытках мирных жителей в Буче, относятся к 64-й отдельной мотострелковой бригаде. Именно этой бригаде Путин недавно присвоил звание так называемой "гвардейской".

На данный момент следователи установили 10 военнослужащих этой бригады ВС РФ, причастных к пыткам мирных жителей. Все они относятся к рядовому и сержантскому составу. Следствие устанавливает роли и участие в пытках каждого подозреваемого.

Венедиктова подчеркнула, что к уголовной ответственности будут привлечены все те, кто причастен к убийствам мирных жителей в Буче.

Напомним, после бегства российских оккупантов из Бучи в городе обнаружили более 400 убитых мирных жителей. У некоторых были следы пыток.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали 17-летнего жителя Бучанского района, который сотрудничал с российскими оккупантами.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.