Домой вернулись четверть покинувших дома украинцев
Около четверти украинцев, которые уехали из дома из-за войны, уже вернулись. Об этом сообщает Forbes.
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В своей публикации Forbes ссылается на данные ООН, правительств Украины и других стран, а также аналитику перемещений от Vodafone Ukraine.
"Далеко от собственного жилья остаются около 9 млн украинцев – более 20% всего населения. В том числе 5 млн находятся в пределах государства, 4 млн – за рубежом, больше всего – в Польше", – говорится в материале.
Среди 2,9 млн беженцев более 1 млн въезжали в Польшу, чтобы через нее попасть в другие страны. Более 700 тысяч вернулись в Украину. В РФ находятся около 400 тысяч беженцев, включая принудительно перемещенных лиц. По количеству беженцев далее по списку идут Чехия, Германия и Венгрия.
Предоставленные Forbes данные отличаются от данных ООН, согласно которым выехали из Украины более 5,2 млн человек, еще 7,1 млн стали внутренне перемещенными лицами.
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