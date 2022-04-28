Домой вернулись четверть покинувших дома украинцев

Часть украинцев, уехавших из-за войны, уже вернулись в свои дома из-за границы или других регионов страны.

Около четверти украинцев, которые уехали из дома из-за войны, уже вернулись. Об этом сообщает Forbes.

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В своей публикации Forbes ссылается на данные ООН, правительств Украины и других стран, а также аналитику перемещений от Vodafone Ukraine.

"Далеко от собственного жилья остаются около 9 млн украинцев – более 20% всего населения. В том числе 5 млн находятся в пределах государства, 4 млн – за рубежом, больше всего – в Польше", – говорится в материале.

Среди 2,9 млн беженцев более 1 млн въезжали в Польшу, чтобы через нее попасть в другие страны. Более 700 тысяч вернулись в Украину. В РФ находятся около 400 тысяч беженцев, включая принудительно перемещенных лиц. По количеству беженцев далее по списку идут Чехия, Германия и Венгрия.

Предоставленные Forbes данные отличаются от данных ООН, согласно которым выехали из Украины более 5,2 млн человек, еще 7,1 млн стали внутренне перемещенными лицами.

Количество украинских беженцев / Forbes

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