В Донецке не будет парада на 9 мая

Акция пройдет в фейковой республике в интерактивном формате.

В оккупированном Донецке не будут проводить парад на 9 мая. Об этом пропагандистам заявил самопровозглашенный лидер так званной "ДНР" Денис Пушилин.

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Главарь боевиков заявил, что решение было "непростым", однако предлагает провести акцию "Бессмертный полк" в интерактивном формате. Отмену парада объясняет целями безопасности граждан и пугает, что ВСУ "точно обстреляет".

Также Пушилин заявил, что проведет в Донецке парад после выхода на "конституционные границы "ДНР"" и после "непосредственной победы".

Ранее мы писали, что россияне хотят ввести рубль в Херсоне с 1 мая. Оккупанты мечтают наперед и заявляют, что через 4 месяца обихода гривен и рублей оставят только валюту страны-агрессора.