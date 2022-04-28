Россияне решили ввести рублевую зону в Херсоне уже с 1 мая

После короткого переходного периода использование украинской валюты оккупанты запретят

Российские оккупанты намереваются, как можно скорее, ввести рубль в качестве основного средства платежа на занятых ими территориях Херсонской области. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, агрессор намерен с 1 мая вести на захваченной части региона "рублевую зону". После 4-месячного переходного периода, когда параллельно будут принимать и рубли, и гривны, в обороте оставят исключительно валюту страны-агрессора.

"Рашистская орда с одной стороны вводит российскую валюту, а с другой стороны подвергает жителей Херсонщины голоду, блокируя гуманитарную помощь, которую пытаются доставить на временно оккупированную территорию области, и вывозить зерно и продукты питания в рф", - отметила Денисова.

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Омбудсмен подчеркнула, что введение российского рубля в Херсонской области квалифицируется как акт аннексии и груба нарушает статью 2 Устава ООН и Декларацию о принципах международного права, касающуюся дружеских отношений и сотрудничества между государствами согласно Уставу ООН 1970 г.

Напомним, оккупанты вывезли из музеев Мариуполя более 2 тысяч уникальных экспонатов. Оккупанты сами подтвердили вывоз экспонатов в Донецк.

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