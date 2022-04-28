"Мэру" оккупированного Херсона сообщили о подозрении

62-летний киевлянин (он уроженец Херсонской области), добровольно согласился стать "мэром" Херсона.

Правоохранители сообщили заочно о подозрении в преступлении так называемому "мэру" временно оккупированного Херсона. Об этом проинформировал Отдел полиции Херсонской области.

По данным следствия, 62-летний киевлянин (он уроженец Херсонской области), добровольно согласился стать "мэром" Херсона. Он сотрудничает с российскими оккупантами и всячески им помогает.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Читайте также: Россияне решили ввести рублевую зону в Херсоне уже с 1 мая

Украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова ранее рассказала, что российские оккупанты вывозят из временно оккупированной территории Херсонской области зерно и продукты питания (овощи). Тем самым они обрекают десятки тысяч мирных жителей на голод.

Напомним, 27 апреля в Херсоне во время мирного проукраинского митинга оккупанты применили слезоточивый газ и светошумовые шашки против мирного населения. Пострадали четыре человека.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.