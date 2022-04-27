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Разгон оккупантами мирного митинга в Херсоне: открыто дело

Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия и виновные лица.
 |  Автор: Виталий Кулак
Разгон оккупантами мирного митинга в Херсоне: открыто дело
Разгон мирного митинга / kherson.gp.gov.ua

Украинские правоохранители открыли уголовное производство в связи с разгоном российскими оккупантами в Херсоне проукраинского митинга. Об этом проинформировала пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, 27 апреля 2022 года в Херсоне во время мирного проукраинского митинга на площади Свободы российские оккупанты применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мирного населения. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре мирных жителя.

Уголовное производство по данным фактам открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия и виновные лица.

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Напомним, в Николаевской области бойцы ВСУ освободили от оккупантов три населенных пункта – Широкое, Любино и Новопетровка.

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Разгон мирного митинга / kherson.gp.gov.ua
Разгон мирного митинга / kherson.gp.gov.ua

Разгон мирного митинга / kherson.gp.gov.ua
Разгон мирного митинга / kherson.gp.gov.ua

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