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На Черниговщине враг обстрелял украинских пограничников из гранатомета

Российские военные обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска «Сеньковка»
На Черниговщине враг обстрелял украинских пограничников из гранатомета
Никто из украинских военных не пострадал. Иллюстративное фото / facebook.com/DPSUkraine

В Черниговской области на пункте пропуска «Сеньковка» российские войска обстреляли из гранатометов украинских пограничников. Об этом сообщили сегодня в Государственной пограничной службе Украины.  

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“Враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали”, - указано в сообщении.

В службе добавили, что с 28 февраля все пункты пропуска закрыты на границе с Россией, Беларусью и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы. 

Отметим, что по всей территории Украины продолжаются вражеские обстрелы. Так, сегодня боевики неуправляемыми авиаракетами попали в жилые дома и промышленное предприятие в Донецкой области. Девять частных домов получили повреждения. Из-за ударов погибли три мирных жителя, еще три получили ранения.  

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