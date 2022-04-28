На Черниговщине враг обстрелял украинских пограничников из гранатомета

Российские военные обстреляли украинскую территорию возле пункта пропуска «Сеньковка»

В Черниговской области на пункте пропуска «Сеньковка» российские войска обстреляли из гранатометов украинских пограничников. Об этом сообщили сегодня в Государственной пограничной службе Украины.

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“Враг произвел около 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Военнослужащие Госпогранслужбы в результате обстрела не пострадали”, - указано в сообщении.

В службе добавили, что с 28 февраля все пункты пропуска закрыты на границе с Россией, Беларусью и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы.

Отметим, что по всей территории Украины продолжаются вражеские обстрелы. Так, сегодня боевики неуправляемыми авиаракетами попали в жилые дома и промышленное предприятие в Донецкой области. Девять частных домов получили повреждения. Из-за ударов погибли три мирных жителя, еще три получили ранения.

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