Оккупанты обстреляли ракетами Нью-Йорк на Донетчине: погибли люди

Ракеты россиян попали в жилые кварталы и промышленное предприятие

Три человека погибли, еще три получили ранения / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Сегодня утром российский войска обстреляли украинский Нью-Йорк в Донецкой области. Об этом сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА.

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Российская армия продолжает обстреливать мирное население / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Кириленко проинформировал, что оккупанты неуправляемыми авиаракетами попали в жилые дома и промышленное предприятие. По предварительным данным, в результате удара 9 частных домов получили повреждения. Из-за ударов погибли три мирных жителя, еще три получили ранения.

Российская армия продолжает обстреливать мирное население / t.me/pavlokyrylenko_donoda

“Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!”, - подчеркнул в Telegram глава Донецкой ОВА.

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Российская армия продолжает обстреливать мирное население / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Напомним, что российская армия не прекращает обстрелы по всем регионам Украины. Вчерароссийские боевики обстреляли два образовательных заведения в центре Донецкой области: гимназию в Доброполье и профессионально-горный лицей в Белозерском.

Российская армия продолжает обстреливать мирное население / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Российская армия продолжает обстреливать мирное население / t.me/pavlokyrylenko_donoda

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