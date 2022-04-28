Оккупанты обстреляли ракетами Нью-Йорк на Донетчине: погибли люди
Сегодня утром российский войска обстреляли украинский Нью-Йорк в Донецкой области. Об этом сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА.
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Кириленко проинформировал, что оккупанты неуправляемыми авиаракетами попали в жилые дома и промышленное предприятие. По предварительным данным, в результате удара 9 частных домов получили повреждения. Из-за ударов погибли три мирных жителя, еще три получили ранения.
“Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!”, - подчеркнул в Telegram глава Донецкой ОВА.
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Напомним, что российская армия не прекращает обстрелы по всем регионам Украины. Вчерароссийские боевики обстреляли два образовательных заведения в центре Донецкой области: гимназию в Доброполье и профессионально-горный лицей в Белозерском.
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