Офис президента штурмовали 24 февраля, Зеленскому выдали автомат – Time

Россияне дважды атаковали здание Офиса президента в то время, когда там находился глава государства с женой и детьми

Российские штурмовые группы атаковали здание Офиса президента уже в ночь с 24 на 25 февраля. В тот момент в здании находился не только сам Владимир Зеленский, но также и его семья. Об этом пишет издание "Time", корреспондент которого несколько недель прожил в Офисе президента и успел тесно пообщаться с главой государства и его командой.

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Первая перестрелка рядом с правительственным кварталом вспыхнула в первый вечер войны. Охрана комплекса выключила свет в здании, а президенту и дюжине его помощников выдали бронежилеты и автоматы.

Журналист отмечает, что лишь некоторые из них имели опыт обращения с оружием. В их числе оказался Алексей Арестович, который ранее служил в военной разведке Украины.

"Это был настоящий сумасшедший дом. Автоматы для всех", - рассказал он потом журналисту.

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По словам Арестовича, российские войска дважды пытались взять штурмом Офис президента. Пока украинские войска отбивались от русских на улицах, президентская гвардия пыталась укрепить территорию всем, что было под рукой. Например, ворота у заднего входа в комплекс заблокировали кучей полицейских баррикад и фанерных досок.

"Зеленский позже сказал мне, что его жена и дети в то время все еще были там", - написал журналист в статье.

Напомним, Киев имеет план на случай убийства Зеленского. Украина имеет план действий в случае, если президент страны будет убит, сообщил Госсекретарь США.

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