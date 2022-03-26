К покушению на Зеленского причастны "вагнеровцы" - советник министра обороны

Лубкивский сообщил, что существуют доказательства заговора с целью покушения на Зеленского.

Российская частная военная компания "Вагнер" причастна к покушению на президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал в интервью для CNN советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский.

По его словам, готовилось также покушение на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Лубкивский подчеркнул, что существуют документальные подтверждения и другие доказательства заговора с целью покушения на Зеленского и Шмыгаля. Он пообещал, что все доказательства передадут в Международный суд в Гааге.

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Напомним, 9 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину на Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. По его словам, всех диверсантов, которые ставят своей целью убить президента Украины, ликвидируют еще на подходах. При этом он отказался раскрыть подробности.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно получать от международных партнеров передовое оружие.

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