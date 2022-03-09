На Зеленского покушались уже больше 10 раз, - ОП

Главной целью Путина по-прежнему остается ликвидация высшего руководства Украины

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на президента Владимира Зеленского совершено уже более десятка покушений. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал", - сообщил он.

По словам Подоляка, всех диверсантов, которые ставят своей целью убить президента Украины, ликвидируют еще на подходах. При этом он отказался раскрыть детали, сославшись на то, что "эти риски никуда не исчезли".

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"Западные разведки правильно говорят, что главная цель для Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны", - отметил Подоляк.

Напомним, Зеленский пригрозил тем, кто "ищут ниточки в Россию". Президент пообещал быстрый ответ по законам военного времени за попытки расколоть страну.

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