ГБР изъяло 192 тыс долларов экс-нардепа, приближенного к Януковичу

Ранее правоохранители наложили арест на 200 млн гривен этого бывшего нардепа в украинских банках.

Сотрудники ГБР во время обыска изъяли из банковской ячейки более 192 000 долларов необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов", приближенного к бывшему президенту Виктору Януковичу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Ранее правоохранители наложили арест на 200 млн гривен этого бывшего нардепа в украинских банках.

По данным ГБР, фигурант вместе с приближенными Януковича "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученных от незаконных сделок с участием фармацевтического завода в Горловке. В дальнейшем он сотрудничал с оккупационной российской администрацией.

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Следователи ГБР по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (Оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) УК Украины.

Ранее ГБР подтвердило, что 27 апреля во Львовской области прошли обыски у родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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