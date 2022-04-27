ГБР объяснило причину обысков у родственников Медведчука и Козака

Расследуется уголовное производство по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр.

Пресс-служба ГБР официально подтвердила, что сегодня, 27 апреля, во Львовской области проходят обыски у родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом говорится на сайте ГБР.

В сообщении сказано, что во Львове и области проходят обыски в квартирах, домах и на производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака и брату Виктора Медведчука – Сергею.

Читайте также: В Кремле не обсуждают обмен Медведчука на военнопленных Мариуполя

Обыски правоохранители проводят в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Виктора Медведчука и Тараса Козака являются фигурантами уголовного производства, открытого из-за незаконной добычи песка в карьерах Львовской области.

На момент написания этой новости обыски продолжались. В квартире у жены Тараса Козака изъяли 108 000 долларов, 8 500 евро, 18 600 российских рублей, документы на недвижимость и банковские карты.

Читайте также: Глава ВРУ рассказал, как можно лишить Медведчука мандата

Ранее правоохранители сообщили о подозрении в преступлении 10 таможенникам, которые содействовали контрабанде нефтепродуктов компаниями, к которым близок задержанный Виктор Медведчук.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Фото с места обыска / dbr.gov.ua

Фото с места обыска / dbr.gov.ua

Фото с места обыска / dbr.gov.ua