ГБР объяснило причину обысков у родственников Медведчука и Козака
Пресс-служба ГБР официально подтвердила, что сегодня, 27 апреля, во Львовской области проходят обыски у родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом говорится на сайте ГБР.
В сообщении сказано, что во Львове и области проходят обыски в квартирах, домах и на производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака и брату Виктора Медведчука – Сергею.
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Обыски правоохранители проводят в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Виктора Медведчука и Тараса Козака являются фигурантами уголовного производства, открытого из-за незаконной добычи песка в карьерах Львовской области.
На момент написания этой новости обыски продолжались. В квартире у жены Тараса Козака изъяли 108 000 долларов, 8 500 евро, 18 600 российских рублей, документы на недвижимость и банковские карты.
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Ранее правоохранители сообщили о подозрении в преступлении 10 таможенникам, которые содействовали контрабанде нефтепродуктов компаниями, к которым близок задержанный Виктор Медведчук.
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