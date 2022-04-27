Пытки в Тростянце: ГБР зафиксировано 20 случаев за неделю

45% площади населенного пункта было повреждено артиллерийскими обстрелами.

Следователи ГБР продолжают документировать и расследовать преступления российских оккупантов в украинских городах. Уже зафиксировано минимум 20 случаев пыток захватчиками гражданского населения Тростянца. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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Так, с 20 апреля сотрудники ГБР продолжили работать в Тростянце. Были установлены места, где находились боевые части россиян, их огневые позиции. Кроме того, были изъяты документы и личные вещи военных РФ.

Следователи изучили 154 улицы, которые повреждены обстрелами из артиллерии, а это около 1,2 тыс гектаров или 45% от площади города. Обнаружено 122 поврежденных жилых домов и больниц.

В рамках следствия также были установлены места, где рашисты пытали мирных граждан. Зафиксировано минимум 20 таких случаев, найдено и оружие преступлений, а именно дубинки, наручники, металлические клещи и окровавленная одежда людей.

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Эксгумация тел убитых продолжается, назначаются экспертизы, проводятся следственные действия, в том числе фиксация объектов с воздуха и составление 3D моделей.

Вместе с этим правоохранители вернули гражданам 6 автомобилей, украденных россиянами.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговор оккупанта, который заявлял товарищу об огромных потерях россиян - 26 тыс личного состава.

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Фото из Тростянца / dbr.gov.ua Фото из Тростянца / dbr.gov.ua Фото из Тростянца / dbr.gov.ua Фото из Тростянца / dbr.gov.ua