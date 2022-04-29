Защитники показали уничтожение склада боеприпасов врага

Российские военные разместили свои запасы оружия у одного из домов в украинском селе. Здание уцелело.

Бойцы 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха уничтожили запас боеприпасов войск РФ. Соответствующее видео они опубликовали у себя в Facebook.

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Данная атака была совершена недавно, как сообщается в публикации.

"Враг разместил свой состав смертоносного железа на одном из крыльцов украинского села. Поразить запасы оккупанта и не причинить серьезных разрушений гражданской инфраструктуре стало задачей со звездочкой. Впрочем, воинам княжеской бригады это по силам", - говорится в сообщении.

Одного точного удара хватило, чтобы уничтожить склад боеприпасов.

Ранее Генсек ООН отреагировал на обстрел Киева во время его визита. Россия обстреляла украинскую столицу в то время, когда Антонио Гутерриш и Владимир Зеленский проводили встречу.