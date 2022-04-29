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В Донецке горит нефтебаза - соцсети

Причина пожара пока неизвестна, но оккупанты обвиняют ВСУ.
В Донецке горит нефтебаза - соцсети
В Донецке горит нефтебаза / t.me/itsdonetsk

В ночь на пятницу, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке загорелась нефтебаза. Фото и видео пожаров публикуют местные паблики.

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Пожар вспыхнул в Кировском районе Донецка, его было видно со многих уголков города. Причина пожара пока неизвестна, но оккупанты обвиняют ВСУ, якобы пожар произошел из-за обстрелов с их стороны. О наличии погибших и раненых пока неизвестно.

Ранее Генсек ООН отреагировал на обстрел Киева во время его визита. Россия обстреляла украинскую столицу в то время, когда Антонио Гутерриш и Владимир Зеленский проводили встречу.

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