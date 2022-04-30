Лишь семеро десантников РФ выжили после штурма позиций ВСУ на Луганщине

ВСУ ликвидировали большую часть группы российских десантников, которая пыталась взять штурмом их позиции в Луганской области.

В Луганской области группа российских десантников штурмовала позиции ВСУ. Из них выжить удалось только семи. Об этом вечером в пятницу, 30 апреля, сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Сегодня позиции наших войск штурмовали десантники вражеской армии, их гостеприимно встретили воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данилы. Выжить после встречи удалось только семи оккупантам, остальные были ликвидированы", - написал глава области.

Он отметил, что защитники показали фото личных вещей, которые были у ликвидированных захватчиков. Примечательно, что среди них есть православные иконки, с которыми они приехали в Украину убивать.

По словам Гайдая, захватчики пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Также хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк.

Напомним, оккупанты паникуют при одном упоминании Чернобаевки. Командиры уже не знают, как заставить солдат атаковать позиции ВСУ в районе знаменитого поселка.

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