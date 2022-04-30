Оккупанты паникуют при одном упоминании Чернобаевки – перехват СБУ

Командиры уже не знают, как заставить солдат атаковать позиции ВСУ в районе знаменитого поселка

У российских оккупантов начинается паника при одном лишь упоминании о Чернобаевке. Солдаты армии агрессора массово отказываются идти в наступление на этом направлении. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ. В этот раз удалось записать переговоры командира батальона с командиром роты, прибывшей с пополнением из ОРДЛО.

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"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (в Чернобаевку – ред.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника", - жалуется боевик "ДНР".

Террорист рассказал, что после бегства россиян в его пополнении "из ДНР" только пятеро из 20 человек согласились идти в атаку. Чтобы заставить остальных занять позиции, ему пришлось нарвать, что они будут обороняться, а не наступать. Однако и это не подействовало.

Напомним, ВСУ уничтожили оккупанта во время записи видео. Российский военный на камеру рассказывал о том, что задача выполнена на "пять с плюсом", но тут раздался выстрел.

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