Солдаты РФ ищут способы покалечиться, чтобы сбежать домой – СБУ

Моральное состояние солдат оккупационной армии далеко от боевого, свидетельствуют данные перехватов

Российские солдаты выдумывают изощренные способы членовредительства, чтобы под предлогом "ранения" сбежать с войны в Украине. Об этом свидетельствует новый перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

Читайте также: "Всю Украину нужно вытравить": РФ набирает в армию поклонников нацизма

"Да я, блин, думаю е*нуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Либо зах*ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" – советуется оккупант со своей девушкой.

На замечание подружки, что было бы проще просто выстрелить себе в ногу, солдат сетует, что такой метод уже давно не работает.

"Так не прокатит. Это самострел будет, так нельзя!", - говорит молодой человек.

Напомним, оккупанты паникуют при одном упоминании Чернобаевки. Командиры уже не знают, как заставить солдат атаковать позиции ВСУ в районе знаменитого поселка.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.