Враг опять не смог захватить Рубежное

Несмотря на ранее сделанные заявления о захвате, полного контроля над городом враг не имеет до сих пор

Российские оккупанты не оставляют попыток полного захвата города Рубежное в Луганской области. На текущий моменту врагу так и не удалось реализовать задуманное. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты 14 атак врага, уничтожены 11 танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей", - рассказал он.

Также губернатор сообщил, что украинские подразделения ПВО вчера сбили самолет противника и 7 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, ВСУ на Донбассе отразили 14 атак врага. Российские захватчики продолжают наступление в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

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