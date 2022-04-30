Путин трижды отказал просьбам Ватикана об эвакуации людей с Азовстали

Кремль считает эвакуацию слишком опасной, поэтому продолжает бомбить Азовсталь тяжелыми бомбами

Папа Римский трижды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой об эвакуации мирных жителей, которые прячутся в катакомбах завода "Азовсталь". Все три раза был получен отказ. Об этом пишет итальянское издание Il Messaggero.

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Отмечается, что Папа Франциск трижды пытался согласовать гуманитарный коридор для Мариуполя, отправляя прямые сообщения в Москву по дипломатическим каналам.

Однако российское руководство все три раза отклонило эту просьбу, ссылаясь на то, что эвакуационный коридор не будет безопасным. Издание отмечает, что Кремль не согласился даже на эвакуацию морем на катере под флагом Ватикана.

Напомним, ранее стало известно, что папа Франциск отменил подготовку ко встрече с московским патриархом Кириллом, который поддержал войну России в Украине. Ранее ожидалось, что они встретятся в июне в Иерусалиме.

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