ВСУ скрывают свои успехи: В Минобороны назвали причину

ВСУ сообщают о своих достижениях с некоторой задержкой, что является военной необходимостью

Украинцы не должны публично сообщать об освобождении населенных пунктов до того, как эту информацию официально обнародуют военные. С такой просьбой к гражданам обратилась заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Почему? Потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. После победы объясню причины. Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже – от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально уведомлено", – заверила она.

В качестве примера Маляр привела освобождение Киевской области. Тогда уже были подобные инциденты. Именно поэтому Минобороны занимает сдержанную позицию и придерживается принципа тишины по поводу продвижения украинских войск.

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"Под моими видео неравнодушные люди и добровольцы писали в комментах - "почему же Маляр умалчивает, что такое село уже наше?". Отвечаю – потому что нашим ВСУ так нужно – чтобы во время военной операции была информационная тишина", - пояснила замминистра.

Напомним, вчера военные сообщили об установлении полного контроля над стратегически важным поселком Русская Лозовая под Харьковом. Однако местные жители сообщали о заходе ВСУ в поселок еще за сутки до этого.

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