РФ потеряла уже 1 тысячу танков с начала вторжения – Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми более 23 тысяч солдат и больше тысячи танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей ежедневной сводке.
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Так, за минувшие сутки в боях с ВСУ российские захватчики потеряли:
- около 200 человек личного состава (с 24 февраля в целом – около 23200),
- 22 танка (всего ‒ 1008),
- 27 боевых бронированных машин (всего 2445),
- 1 артиллерийскую систему (всего 436),
- 4 системы ПВО (77),
- 1 самолет (190),
- 6 автомобилей (1701),
- 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (232),
- 1 единицу специальной техники (32).
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Кроме того, в период с 24 февраля было уничтожено в общей сложности:
- 151 РСЗО,
- 155 вертолетов,
- 8 кораблей и катеров,
- 76 цистерн с ГСМ,
- 4 пусковые установки ОТРК.
Отмечается, что наибольшие потери за прошлые сутки противник понес на Изюмском направлении.
Напомним, британская разведка считает, что армия РФ неспособна реализовать свою боевую мощь. Наличие у России огромных военно-технических ресурсов не превращается для нее в успехи на поле боя.
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