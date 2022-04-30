РФ потеряла уже 1 тысячу танков с начала вторжения – Генштаб

Потери России в Украине продолжают увеличиваться без видимых для агрессора успехов

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми более 23 тысяч солдат и больше тысячи танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей ежедневной сводке.

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Так, за минувшие сутки в боях с ВСУ российские захватчики потеряли:

около 200 человек личного состава (с 24 февраля в целом – около 23200),

22 танка (всего ‒ 1008),

27 боевых бронированных машин (всего 2445),

1 артиллерийскую систему (всего 436),

4 системы ПВО (77),

1 самолет (190),

6 автомобилей (1701),

4 БПЛА оперативно-тактического уровня (232),

1 единицу специальной техники (32).

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Кроме того, в период с 24 февраля было уничтожено в общей сложности:

151 РСЗО,

155 вертолетов,

8 кораблей и катеров,

76 цистерн с ГСМ,

4 пусковые установки ОТРК.

Отмечается, что наибольшие потери за прошлые сутки противник понес на Изюмском направлении.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, британская разведка считает, что армия РФ неспособна реализовать свою боевую мощь. Наличие у России огромных военно-технических ресурсов не превращается для нее в успехи на поле боя.

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