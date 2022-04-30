В Мариуполе россияне начали заселять посторонних в чужие дома

В уцелевшие дома заселяют без согласия владельцев

Оккупанты начали заселять посторонних людей в уцелевшие дома пригородов Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на жителей.

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Отмечается, что речь идет о тех домах и квартирах, из которых люди эвакуировались на свободную территорию или просто в другое место.

"О том, что у меня живут люди, я узнала раньше, но потому, что связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23 МКР. Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям", - рассказала жительница поселка Старый Крым.

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В горсовете Мариуполя подчеркнули, что это далеко не единственный случай, когда оккупанты заселяют в чужие дома людей, которых ранее сами же оставили без крыши над головой.

"Более того, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жильцы могут их не отдать", - добавляют в мэрии.

Напомним, у Зеленского считают, что для Путина символично уничтожить Мариуполь. Россия оставляет без реакции все попытки мировых политиков договориться о спасении жителей города.

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