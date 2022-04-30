В Мариуполе россияне запустили новый фейк о лесбиянках

Оккупанты ищут новые нелепые способы оправдать уничтожение города

В Мариуполе оккупанты придумали новый фейк. На этот раз захватчики рассказывают, что в городе действовала организация, пропагандировавшая среди детей нетрадиционные отношения. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, недавно в российских СМИ появилась информация, что захватчики нашли в одном из домов оккупированной части Мариуполя базу "подконтрольной США организация геев и лесбиянок". Доказательством этого послужил настенный перекидной календарь с анимационным изображениями "характерных представителей и представительниц сообществ ЛГБТИ+".

"По результатам "анализа" календаря, СМИ агрессора пришли к выводу, что в Мариуполе при попустительстве украинской власти и при непосредственной поддержке США происходила пропаганда "нетрадиционных отношений" для детей", - сообщила Денисова.

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Омбудсмен подчеркнула, что подобные фейки оккупантов нарушают требования Декларации ООН по сексуальной ориентации и гендерной идентичности 2008 года, в которой осуждаются насилие, притеснения, дискриминация, изоляция, стигматизация и предубеждения по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Напомним, россияне решили "забросать" Одессу фейками к 2 и 9 мая для паники. Эти даты оккупанты почему-то считают сакральными, говорят в администрации.

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