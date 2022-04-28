Украинцев предупредили о новом фейке роспропаганды про ВСУ

Его активно распространяют российские СМИ.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО предупредили украинцев о новом фейке российской пропаганды. Россияне распространяют дезинформацию, якобы ВСУ несут серьезные потери. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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Соответствующую ложную информацию распространяют российские СМИ, ссылаясь на непонятных военных экспертов. Они утверждают, якобы "киевский режим" начал переброску на Донбасс подразделений территориальной обороны, которые были сформированы на западе Украины.

Как пытаются убедить пропагандисты, причиной являются "серьезные военные потери" ВСУ на поле боя. Однако все это является фейком.

Данные заявления, говорят в СНБО, являются не единственной ложью россиян. Например фейковые "руководители"-коллаборанты из Херсонской области пытаются убеждать, якобы регион в состав Украины "не вернется".

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"...возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области назад под контроль Украины исключено", - передает Центр заявления предателей.

Как бы то ни было, ВСУ успешно освобождают от российских оккупантов населенные пункты на Херсонщине. Кроме того, глава Николаевской области анонсировал контрнаступление украинских защитников на Херсон. А Алексей Арестович прогнозируют, что наступления на фронтах могут начаться ближе к июлю, когда придет достаточное количество западного оружия.

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