РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами

Действия захватчиков на юге Украины не остались без ответа - защитники за день уничтожили более 40 российских военных.

Российские войска в субботу, 30 апреля, нанесли очередной удар по Одессе. Теперь - с использованием ракетного комплекса Бастион. Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг по итогам 66-го дня войны.

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"По Одессе вновь нанесен ракетный удар. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетным комплексом Бастион выпущены 3 ракеты Оникс (советская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия - ред.), попавшие во взлетно-посадочную полосу (аэропорта Одесса - ред.)", - говорится в сообщении.

Как известно, в результате обстрела никто не пострадал.

Также в ВСУ рассказали о своих успехах на Южном направлении.

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Так, в Николаевской области при новых попытках разведки обстановки беспилотниками противник потерял еще два Орлана-10, а в Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию ​​радиоэлектронной борьбы Реппелент-1.

"Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста", - добавили в командовании.

Напомним, ранее сообщалось, что по оккупированному острову Змеиный ВСУ нанесли серьезный удар.

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