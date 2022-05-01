В разведке рассказали, когда ждать провокаций в Приднестровье

Россияне могут совершить акты устрашения местного населения, обвинив во всем Украину и Запад.

Россия продолжает готовить к войне против Украины непризнанное Приднестровье. Провокации могут быть совершены на майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Так, в пример приводится газета "Приднестровье" за 2 мая. В ней пропагандисты просят привлечь военных непризнанного региона к действиям российских захватчиков.

На этом фоне в РФ начали появляться "мобилизационные пункты", в которых пытаются набирать добровольцев для войны в армии Приднестровья. Своими шагами Кремль хочет легализовать тысячи своих военных, которые будут создавать провокации в Приднестровье.

Будущий выпуск газеты / t.me/DIUkraine

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Вместе с этим в газете содержится агитация о "кровавых терактах", мол они "свалились" на регион в майские праздники. Сообщается о десятках убитых, среди которых дети, женщины и старики.

Разведчики подчеркивают, что так как газета была напечатана еще перед праздниками, заранее, есть опасность того, что Кремль проведет ряд террористических актов для того, чтобы устрашить местное население. Ответственность за это традиционно возложат на Украину и Запад.

Напомним, ранее сообщалось, что по временно захваченному острову Змеиный ВСУ нанесли серьезный удар.

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