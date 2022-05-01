Россияне нацелены на долгую оккупацию Херсона, - разведка Британии

Это может указывать на желание врага продвигаться и дальше контролировать Крым.

Россияне нацелены на долгосрочную оккупацию Херсона. На это указывает то, что в городе появилась пророссийская "администрация", попытки перехода на рубли и заявления коллаборантов о якобы "невозможности" возвращения в Украину. Об сообщает этом Минобороны Великобритании.

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"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе", - говорят разведчики.

Считается, что Россия хочет оккупировать Херсон на длительное время, чтобы, в том числе, пытаться продвигаться войсками в Украине и сохранять контроль над временно захваченным Крымом.

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"Устойчивость контроля над Херсоном и его транспортными связями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и улучшить безопасность контроля над Крымом", - подытожили в Минобороны.

Как бы то ни было, у Украины и ВСУ свои планы по борьбе с оккупацией. Контрнаступление и освобождение Херсона при первой же возможности анонсировали многие политики и чиновники. Это произойдет, когда у военных будет нужное количество вооружения, активные поставки которого уже начались. В том числе о подготовке наступления говорил глава Николаевской области Виталий Ким.

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