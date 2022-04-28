В Херсоне невозможно провести "псевдореферендум" - заммэра

Оккупационная власть не имеет поддержки ни у жителей, ни у местного самоуправления.

В Херсонской области невозможно провести "псевдореферендумы", о которых мечтают в РФ. Об этом сообщает первый заместитель руководителя Херсонской областной военной администрации.

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Российские оккупанты не имеют поддержку среди местного населения и органов самоуправления, поэтому явки на фейковые "выборы" не будет.

"Они даже не смогут сделать что-то подобное на референдум, потому что это открытие участков, подготовка списка избирателей, то есть очень большая работа, которую они не смогут реализовать в Херсонской области. Шоу - может быть," - подчеркнул заммэра.

Представитель ОВА предполагает, что у пропагандистов уже есть отснятое шоу, которым они будут прикрывать "референдум".

"В Херсонской области сейчас что-то снять будет проблемой, потому что нужно значительное количество людей. У них этого нет," - сообщает политик.

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