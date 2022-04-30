Херсонщина осталась без мобильной связи и интернета
Связи и интернета нет в Херсоне, Каховском районе, а также в Новотроицкой и Чаплинской общинах.
В Херсонской области отсутсвует мобильная связь и интернет у всех операторов. Об этом сообщает "Суспільне".
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Отмечается, что нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах.
По словам специалиста мобильного оператора Vodafone в Херсоне, отсутствие связи и интернета не связано с аварией.
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Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ освободили четыре села на Харьковщине.
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